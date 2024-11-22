محافظ الأقصر يفتتح مسجد النور بجزيرة العوامية بعد إحلاله وتجديده

الأقصر - محمد محروس:

افتتح المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، مسجد النور بجزيرة العوامية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المسجد بالجهود الذاتية حيث بدأت أعمال التجديد بالمسجد منذ عام 2022، تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وألقى الدكتور هشام عبدالعزيز الذي حضر نائبا عن وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان "أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ"، حيث أكد على احترام قدسية الإنسان - بنيان الله وصنعته، والتحذير من الانتقاص منه بأي لفظ أو إشارة.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر، إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع، داعيًا أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

وحضر الافتتاح كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والشيخ صلاح نور عبد العال وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالرحيم محمد مدير ادارة أوقاف بندر الأقصر، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، والنائب محمد عطا الله، أعضاء مجلس الشيوخ ، والنائب بهاء أبو الحمد عضو مجلس النواب، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، وحاتم جابر سكرتير مدينة الأقصر.









