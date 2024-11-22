أسطوانة بوتاجاز تتحول إلى قنبلة موقوتة.. وفاة فتاة وإصابة أمها في حريق بالمحلة

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية القيصرية التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وفاة فتاة، وإصابة والدتها، باختناق، إثر حريق هائل داخل جراج منزلهم، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز ، وتم السيطرة على ألسنة اللهب.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باندلاع حريق داخل أحد المنازل بقرية القيصرية، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإطفاء، و الإسعاف إلى محل البلاغ وتبين، وفاة فتاة تدعى "زينب قاعود" بحروق شديدة، وإصابة والدتها باختناق، إثر حريق هائل داخل منزلهم، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتجاز، حال إعدادهم الطعام داخل جراج أسفل منزلهم.

وتمت السيطرة على ألسنة اللهب، ونقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.