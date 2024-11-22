لتحسين المظهر الحضاري.. تطوير كورنيش أبورديس في جنوب سيناء- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى اللواء مهندس سامح المتولي، رئيس مدينة أبورديس، اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال مشروع تطوير كورنيش المدينة الجاري تنفيذه ضمن خطة تحسين البنية التحتية وتعزيز المرافق العامة في بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وخلال الجولة، استمع رئيس المدينة إلى شرح عن مراحل العمل الجارية، وأبرز التحديات التي تواجه سير العمل، ووجه بتسريع وتيرة الإنجاز لضمان انتهاء الأعمال في الموعد المحدد، كون الكورنيش يعد وجهة سياحية وأحد المعالم الجمالية التي تساهم في جذب الزوار، ورفع مستوى جودة الحياة بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، أنه جاري تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات السياحية ، إضافة إلى استعادة خطوط التنظيم الخاصة بها لتوسيع الطرق، وإنشاء أرصفة لمنع الإشغالات، وتطوير البنية التحتية بالكامل، بتكلفة تقدر بنحو 38 مليون ضمن الخطة الاستثمارية للمدينة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، ويعود بالنفع على جميع سكان المدينة.

وأشاد بالالتزام بمراحل التنفيذ، وحرص فريق العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في تعزيز المظهر الجمالي للمدينة، والتعاون في الحفاظ على هذه المكتسبات.







