"بعشق الزمالك".. اعترافات المتهم بتهديد لاعب نادي الزمالك

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

في واقعة أثارت الرأي العام، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بتهديد لاعب نادي الزمالك أحمد مصطفى سيد "زيزو" عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. جاء هذا الإجراء الحاسم في أعقاب تهديدات مباشرة وجهها المتهم للاعب، مما أثار حالة من الاستياء والغضب.

"هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم"، مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم نشره أحد الأشخاص مقيم في محافظة القليوبية، وظهر خلاله وهو يهدد لاعب نادي الزمالك، بالتعرض له في حال تركه للنادي وانتقاله لنادٍ آخر.

أجهزة الأمن بالقليوبية ألقت القبض على المتهم الذي ظهر في الفيديو، واعترف أنه يريد من وراء ذلك رفع نسب المشاهدة على صفحته الشخصية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

"أنا بعشق نادي الزمالك وبحب اللاعب أحمد زيزو"، هكذا بدأ المتهم اعترافاته أمام جهات التحقيق، قائلا "أنا كنت بهزر ونشرت الفيديو على سبيل المزاح".

وأضاف المتهم، كان هدفي من التهديد اني أحقق نسب مشاهدة عالية، وبالفعل حقق الفيديو تفاعلا كبيرا، ولم أعلم أن الأمور ستأخذ منحى آخر.

وبدأت الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتهديد لاعب كرة القدم بنادي الزمالك أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو"، حال تركه النادي وانتقاله لناد آخر: "هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم".

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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