قبل تقديمها للزبائن.. ضبط نصف طن لحوم ودواجن فاسدة بمخزن مطعم في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين حملات مكبرة استهدفت الأسواق والمحال التجارية.

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن يستخدم لتجهيز الطعام لمطعم دون ترخيص وعثر بداخله على 300 كيلو جرام لحوم فراخ مفرومة غير صالحة للاستخدام الآدمي ودون بيانات.

وضبط داخل المخزن 38 عبوة زيت سعة 20 لتر بإجمالي 760 لتر مجهولة المصدر ودون بيانات، و20 كرتونة لحم برازيلي وهندي مجمد مجهول المصدر بإجمالي وزن 400 كيلو جرام.

وفي سياق متصل، ضبطت الحملات محل لحيازته 49 عبوة مخبوزات وعصائر أنواع مختلفة منتهية الصلاحية، فيما جرى التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه بتشديد الرقابة التموينية على كافة الأنشطة المختلفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والغش التجاري.