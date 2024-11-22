"عايز مشاهدات".. أمن القليوبية يكشف تفاصيل ضبط المتهم بتهديد زيزو لاعب الزمالك



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:



كشفت مديرية أمن بالقليوبية، تفاصيل إلقاء القبض على المتهم ببث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهدد خلاله اللاعب "أحمد سيد زيزو" لاعب نادي الزمالك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية باستخدام أجهزة الرصد الإلكترونية من تحديد هوية ذلك الشخص وتحديد موقعه، وجرى ضبطه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه لا يقصد تهديد اللاعب وإنه يهدف من خلال بث الفيديو رفع نسب المشاهدة على صفحته الشخصية وتحقيق عائد مادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبدأت الواقعة، بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله أحد الأشخاص يهدد لاعب كرة القدم بنادي الزمالك أحمد مصطفى الشهير بـ"زيزو"، حال تركه النادي وانتقاله لناد آخر: "هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم".

وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.