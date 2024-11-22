قطع الكهرباء عن مدينة رأس سدر بالكامل 3 ساعات

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء لمدة 3 ساعات، بداية من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 طهرًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع على الأحياء السكنية.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية، لحين استقرار التيار الكهربائي.