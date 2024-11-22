سيامة كاهنين جديدين بمطرانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

صلى الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد، صباح اليوم الجمعة، القداس بكنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد الكائنة بميدان المنشية، حيث أجريت الصلوات الطقسية لسيامة اثنين من شمامسة الكنيسة فى درجة القسيسية - حسب المعتقدات المسيحية - وإعلانهما كاهنين جديدين بمطرانية بورسعيد.

وأعلن مطران بورسعيد كلا من: الشماس مينا مجدى بشرى، والذى كان يعمل مديراً بإحدى الشركات، قساً باسم بيشوي للخدمة بكنيسة القديس الأنبا بيشوى ببورسعيد، والشماس المحامي بولا سمير ابو الغيط، قساً باسم يونان كاهنا عاما بسكرتارية مطرانية بورسعيد.

وأقيمت الصلوات صباحا بحضور لفيف من الشخصيات العامة والقيادات، وشعب الكنيسة وسط فرحة الشعب القبطي في بورسعيد، وبعد انتهاء الصلوات جرى التقاط الصور التذكارية.

ومن المنتظر أن يتجه الكاهنان الجديدان بعد ذلك إلى دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون لقضاء فترة ٤٠ يومًا حسب النظام المتبع داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

يشار إلى أن الانبا تادرس سيقوم صباح غداً السبت أيضا بتعيين كاهن جديد ثالث لتنصيبه قسا في كنيسة مارمرقس ببورفؤاد ليكون راعيا لشعب منطقة مدينة بورفؤاد.