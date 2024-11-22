بالصور- السيدة الأولى الكولومبية في رحلة لاستكشاف كنوز الأقصر الأثرية



الأقصر - محمد محروس:



استقبل المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا "فيرونيكا الكوسير جارسيا"، والتي تزور مدينة الأقصر على هامش زيارتها لجمهورية مصر العربية.

ورحب محافظ الأقصر، بالسيدة الأولى لجمهورية كولومبيا خلال زيارتها لمصر ولمدينة الأقصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى العلاقات الدبلوماسية التي تعكس الاهتمام المتبادل بين البلدين في تعزيز التعاون بمختلف المجالات، متمنيا لها اقامة طيبة وأن تستمتع بالطبيعة الساحرة لمدينة الأقصر السياحية والأثرية.

كما أعربت السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا، عن سعادتها بزيارة مصر، وما تلقاه من حفاوة استقبال واهتمام تعاوني يستند إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى سعادتها بزيارة الأقصر عاصمة الحضارة والثقافة.

جدير بالذكر أن "فيرونيكا الكوسير جارسيا"، وصلت إلى القاهرة أمس الخميس، وكان في استقبالها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لمناقشة فرص التعاون بين مصر وكولومبيا في القطاع الصحي.