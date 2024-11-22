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"اللحمة بـ 290 جنيه".. أسيوط تفتتح منافذ جديدة لمحاربة الغلاء

12:08 م الجمعة 22 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (3)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (4)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (5)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (7)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (6)
  • عرض 7 صورة
    محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز بفتح منافذ للحوم والبيض بالقرى (2)
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أسيوط ـ محمود عجمي:

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز بفتح المزيد من منافذ بيع اللحوم والبيض في القرى بأسعار مخفضة، في إطار جهود الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدى بأسعار مخفضة في الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة عبداللطيف فضالة، ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"؛ مشيرًا إلى توفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، حيث يُباع الكيلو من اللحوم البلدي بسعر 290 جنيهًا، وهو أقل من سعر السوق بفارق 110 جنيهات، وذلك للتصدي لمحاولات بعض التجار استغلال المواطنين.

وكان المحافظ قد قرر في وقت سابق تخصيص منافذ ثابتة في مقرات المديريات الخدمية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى منافذ متحركة عبارة عن سيارات متنقلة لبيع منتجات مشروع الثروة الحيوانية التابع للمحافظة. تُباع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو وبيض المائدة بـ 150 جنيهًا للطبق، في إطار جهود المحافظة للحفاظ على استقرار توافر السلع وتخفيف العبء عن المواطنين ومنع المغالاة في الأسعار، تحقيقًا للصالح العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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