قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بالمنيا 5 ساعات

المنيا-جمال محمد:

أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق حيوية بمدينة المنيا غداً السبت، لمدة 5 ساعات لوجود أعمال صيانة.

وبحسب بيان الشركة فإنه سيتم قطع التسارع في شارع الجمهورية من الكورنيش حتى شارع مصطفى فهمي، وشارع مصطفى فهمى من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم، وشارع عثمان من شارع الجمهورية حتى شارع صاروفيم، والبرج الكائن به الشركة المتحدة للأدوية بكورنيش النيل بمدينة المنيا .

وتبدأ فترة الانقطاع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً، نظراُ لقيام شركة الكهرباء بأعمال الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المسؤولة عن تغذية تلك المناطق.