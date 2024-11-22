صحة مطروح تجري مناورة إخلاء لمستشفى النجيلة - صور

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كتب - محمد البدري:

نفذت مديرية الصحة بمطروح، مناورة إخلاء جزئي وإخماد حريق بمستشفى النجيلة المركزي، تحت إشراف إدارة الحماية المدنية وبالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وفرع هيئة الإسعاف المصرية.

وقال الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح إن المناورة شهدت إخلاء جزئي للمستشفى من العاملين والمرضى، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء اللازمة خلال التدريب، بحضور أعضاء إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، والدكتور محمد طالب، مدير المستشفى، وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى.

وأضاف أن المناورة تأتي بناءً على تعليمات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وتوجيهات محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، لتفعيل خطط الطوارئ بالمستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار تنفيذ هذه المناورات بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية لرفع مستوى المهارات للعاملين وتدريبهم على التعامل مع الكوارث. وأثنى على التعاون المثمر من جميع الجهات المشاركة، مشيدًا بالدقة والتميز في تنفيذ المناورة كما أشاد الحضور بواقعية التنظيم.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء اهتمام الدولة بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، و وضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل مع إدارة الأزمات

وفي ختام المناورةقدم وكيل الوزارة الشكر لمدير مستشفى النجيلة المركزي وفريق العمل بالمستشفى، وأعضاء إدارة الحماية المدنية وفرع هيئة الإسعاف المصرية على تعاونهم الكامل.