لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- إزالة 151 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

11:43 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
  • عرض 7 صورة
    إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 151 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة شملت 20 حالة على 797 مترا أملاك الدولة، و 131 حالة على مساحة 5 أفدنة أرض زراعية، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن تنفيذ الموجة 24 يجري على 3 مراحل، والتي بدأت بالمرحلة الأولى اعتبارا من 12 أكتوبر الماضي، حتى الأول من نوفمبر الجاري، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر، وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.

الإسكندرية قافلة حياة كريمة برج العرب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سرعة زائدة تسبب حادثًا مروعًا على طريق السخنة يوقع 4 مصابين

إعلان

إعلان