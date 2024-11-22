انتهاء أزمة انقطاع المياه في أبو زنيمة بعد إصلاح كسر الخط الرئيسي

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء عماد فكري، رئيس مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من إصلاح كسر بخط مياه الشرب الرئيسي المغذي للمدينة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي فور تلقي إخطارًا بحدوث عطل بالخط الـ 800 ميللي، للدفع بفريق من الفنيين لإصلاحه .

وأكد أنه جرى متابعة أعمال إصلاح الكسر التي جرت بشكل سريع، وإجراء اختيار لمدى نقاوة المياه قبل ضخها للوحدات السكنية، و ردم المنطقة وتسوية الأرض، مشيرا إلى أنه جرى ضخ المياه للوحدات السكنية مرة أخرى.