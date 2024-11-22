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صعقة وأمطار ثم سقطت.. ماذا حدث بنادي سبورتنج؟

01:24 ص الجمعة 22 نوفمبر 2024

نادي سبورتنيج

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الإسكندرية - محمد البدري:

أصيبت عاملة في نادي سبورتنج بصعقة كهربائية أثناء عملها داخل النادي إلى جوار حمام السباحة وقت سقوط الأمطار التي شهدتها الإسكندرية أمس.

وأعلن نادي سبورتنج، في بيان صحفي، أن العاملة ياسمين جابر أبو السعود تعرضت لماس كهربائي أثناء تنظيفها لصالة الألعاب الرياضية جوار حمام السباحة وقت موجة الأمطار التي شهدتها الإسكندرية أمس، وأن طبيبة عيادة النادي أكدت سلامة وظائفها العضوية بعد الكشف الأولي.

وقد تم نقل العاملة إلى مستشفى جمال عبد الناصر لإجراء الفحوصات اللازمة، بما في ذلك رسم قلب وأشعة مقطعية على المخ، حيث تأكدت سلامتها وغادرت المستشفى في نفس اليوم.

وأكد نادي سبورتنج وجمعية سبورتنج الخيرية التزامهما بتغطية كل المصروفات اللازمة منذ إصابة العاملة وحتى عودتها إلى العمل بسلامة الله.

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