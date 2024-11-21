آخر ما كتبته طالبة "تمريض المنوفية" قبل مصرعها.. ورجل يُهديها "عُمرة" أثناء دفنها (صور)

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المنوفية – أحمد الباهي:

تداول رواد موقع "فيسبوك" تدوينة مؤثرة كتبتها "منار خالد محمد أبو عابدة"، طالبة التمريض بجامعة المنوفية، قبل وفاتها، قالت فيها: "عابرون والدنيا ليست لنا، سنمضي يومًا تاركين خلفنا كل شيء، ربنا اختم حياتنا بعمل صالح نلقاك به".

واعتبر متابعوها أن كلماتها كانت إشارة لما ينتظرها، واصفين وفاتها غرقًا أثناء توجهها للتعليم بأنها شهادة.

كما أفاد أبناء قريتها "جنزور" أن أحد أهالي القرية المقيمين بالمملكة العربية السعودية تبرع بأداء مناسك العمرة على روحها، في لفتة أثارت تعاطفًا واسعًا خلال تشييع جثمانها مساء اليوم الخميس.

وكانت الطالبة قد لقيت مصرعها صباحًا إثر سقوط السيارة الأجرة التي استقلتها في ترعة القاصد قرب قرية كفر جنزور، أثناء توجهها من قريتها إلى كلية التمريض بشبين الكوم. الحادث أسفر عن وفاتها وإصابة 7 آخرين.

وحضر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وعدد من القيادات الأمنية موقع الحادث لمتابعة جهود الإنقاذ وانتشال السيارة، فيما نُقل المصابون إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد، وأُلقي القبض على السائق للتحقيق معه في ملابسات الحادث.