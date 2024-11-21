لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ساب وراه 3 بنات صغار.. مصرع عامل سقط من سقالة بالمنوفية

11:46 م الخميس 21 نوفمبر 2024

جثة - تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر وفاة أحد أبناء قريتهم "عامل محارة"، والذي سقط من أعلى سقالة أثناء عمله في تشطيب عقار بشبين الكوم.

إبراهيم جاد الله، أحد أهالي القرية، أوضح لـ "مصراوي"، أن الفقيد يبلغ من العمر 40 عامًا، وقد توفي في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، وأصيبت القرية بالصدمة لحبهم له وسيرته العطرة، ووصفوه بـ"شهيد لقمة العيش" بعدما فقد حياته أثناء سعيه على رزق بناته الثلاث الصغار.

وأشار جاد الله إلى أن الراحل تعرض لكسور ونزيف شديد بعد الحادث، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، لكن حالته تدهورت اليوم، وشيع مئات الأهالي جثمانه من المسجد القبلي بقرية طنبدي، وسط حالة من الحزن.

مصرع عامل سقوط من سقالة المنوفية مركز شبين الكوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
آخر ما كتبته طالبة "تمريض المنوفية" قبل مصرعها.. ورجل يُهديها "عُمرة" أثناء دفنها (صور)

إعلان

إعلان

"يوم أسود".. أول تعليق من نتنياهو على قرار اعتقاله من الجنائية الدولية
أوروبا تؤيد وإسرائيل تندب.. كيف استقبل العالم قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
ما التخصصات المتاح لها التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر؟
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة