ساب وراه 3 بنات صغار.. مصرع عامل سقط من سقالة بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن على أهالي قرية طنبدي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إثر وفاة أحد أبناء قريتهم "عامل محارة"، والذي سقط من أعلى سقالة أثناء عمله في تشطيب عقار بشبين الكوم.

إبراهيم جاد الله، أحد أهالي القرية، أوضح لـ "مصراوي"، أن الفقيد يبلغ من العمر 40 عامًا، وقد توفي في الحادث الذي وقع أمس الأربعاء، وأصيبت القرية بالصدمة لحبهم له وسيرته العطرة، ووصفوه بـ"شهيد لقمة العيش" بعدما فقد حياته أثناء سعيه على رزق بناته الثلاث الصغار.

وأشار جاد الله إلى أن الراحل تعرض لكسور ونزيف شديد بعد الحادث، ونُقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي، لكن حالته تدهورت اليوم، وشيع مئات الأهالي جثمانه من المسجد القبلي بقرية طنبدي، وسط حالة من الحزن.