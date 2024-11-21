بعد إنجازه مع المنتخب.. حسام حسن وأسرته في "قايتباي" لمشاهدة الصوت والضوء (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

زار حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، وأسرته قلعة قايتباي، مساء اليوم الخميس، لمشاهدة عرض الصوت والضوء الجديد داخل المنطقة الأثرية، ضمن جولة خاصة أجراها في مدينة الإسكندرية.

وكان في استقبال الكابتن حسام حسن وأسرته كل من محمد متولي، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، ومحمد طه، مدير مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي.

وجاءت زيارة حسام حسن لمدينة الإسكندرية بعد يومين من تحقيق إنجازه مع منتخب مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية دون هزيمة، عقب تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بنتيجة (1-1) في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

وقال محمد متولي، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إن الكابتن حسام حسن أبدى إعجابه بعرض الصوت والضوء الذي يحكي تاريخ مدينة الإسكندرية بشكل مبهر، بالإضافة إلى إعجابه الشديد بقلعة قايتباي التي تُعد الوجهة السياحية الأولى بالمحافظة.

وأضاف متولي، في تصريح خاص لمصراوي، أن عرض الصوت والضوء يمثل نقلة نوعية وتجربة سياحية مختلفة لزوار قلعة قايتباي، حيث يحكي تاريخ المدينة بمزيج مبهر من الإبداع والتكنولوجيا الحديثة، خاصة أنه يُنفَّذ لأول مرة داخل أثر إسلامي.

ويقدم عرض الصوت والضوء في قلعة قايتباي تجربة غامرة تأخذ الزوار في رحلة مشوقة عبر التاريخ الغني لهذه المدينة العريقة، حيث يجمع العرض بين تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة والإسقاطات البصرية المذهلة، مما يضفي حياة جديدة على ماضي الإسكندرية المهيب.

يسلط العرض الضوء على العجائب المعمارية والثقافية التي ميزت الإسكندرية، مثل منارة الإسكندرية الشهيرة، إحدى عجائب الدنيا السبع، والمكتبة الأسطورية التي كانت القلب الفكري للعالم القديم. ومن خلال الإسقاطات الحية، يمكن للزوار رؤية هذه المعالم وكأنها لا تزال قائمة في أوج مجدها.

ويقدم العرض السرد التاريخي بعدة لغات، موضحًا حياة الشخصيات الرئيسية التي شكّلت مصير المدينة، بما في ذلك حكامها وعلماؤها ومفكروها، مع تسليط الضوء على قصص شخصيات بارزة مثل كليوباترا ويوليوس قيصر، إضافة إلى لحظات من التراث الإسلامي الغني لمصر.

ويحكي العرض باللغتين العربية والإنجليزية تاريخ المدينة وحضارتها العريقة باستخدام تقنيات حديثة في الصوت والإضاءة لإبراز تاريخ القلعة وجمالها المعماري.

يُذكر أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، دوّن اسمه في السجل التاريخي للفراعنة، بعدما نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا دون هزيمة، عقب تعادل منتخب مصر مع بوتسوانا بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.