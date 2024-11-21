شركة "بوما" العالمية.. المصري يعلن عن قميص الموسم الجديد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن النادي المصري، اليوم الخميس، عن القميص الخاص بالموسم الجديد.

وأشار، في بيان له، إلى القميصين الأساسي والاحتياطي باللونين الأبيض والأخضر والذي سيرتديهما الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجديد، وتقدمهما شركة "بوما" العالمية وفقًا للاتفاق الذي وقعه من قبل كامل أبو علي، رئيس النادي، مع مسئولي الشركة العالمية.

ومن المقرر أن يخوض المصري مباراته المقبلة أمام نادي الزمالك بطاقمه الأخضر الجديد.