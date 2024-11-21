لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

شركة "بوما" العالمية.. المصري يعلن عن قميص الموسم الجديد

11:00 م الخميس 21 نوفمبر 2024

النادي المصري يعلن عن قميص الموسم الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن النادي المصري، اليوم الخميس، عن القميص الخاص بالموسم الجديد.

وأشار، في بيان له، إلى القميصين الأساسي والاحتياطي باللونين الأبيض والأخضر والذي سيرتديهما الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الموسم الجديد، وتقدمهما شركة "بوما" العالمية وفقًا للاتفاق الذي وقعه من قبل كامل أبو علي، رئيس النادي، مع مسئولي الشركة العالمية.

ومن المقرر أن يخوض المصري مباراته المقبلة أمام نادي الزمالك بطاقمه الأخضر الجديد.

شركة بوما العالمية كامل أبو علي رئيس النادي المصري المصري يعلن عن قميص الموسم الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"يوم أسود".. أول تعليق من نتنياهو على قرار اعتقاله من الجنائية الدولية
أوروبا تؤيد وإسرائيل تندب.. كيف استقبل العالم قرار اعتقال نتنياهو وجالانت؟
ما التخصصات المتاح لها التقدم للتدريس بالحصة في الأزهر؟
قفص الجنائية الدولية.. غزة تحاصر إسرائيل– تغطية خاصة