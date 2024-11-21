صور | الوادي الجديد تُطلق أفقًا زراعيًا جديدًا: معرض شامل برعاية رئيس الوزراء

افتتاح أول مدرسة رسمية دولية بالصعيد: تجربة تعليمية حديثة في قلب الوادي

"سقطت في ترعة القاصد".. جنازة مهيبة لطالبة التمريض "عروس الجنة" بالمنوفية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بافتتاح "معرض الوادي الجديد الزراعي"، الذي أقيم بمركز الخارجة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حضر الافتتاح اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من الوزراء والقيادات التنفيذية والشعبية.

معرض شامل لنهضة زراعية

خلال جولته في أرجاء المعرض، أجرى رئيس الوزراء تفقدًا للأقسام المتنوعة التي شملت البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وقسم التمور، والطاقة المتجددة، والأسمدة.

وأكد المحافظ الزملوط أن هذا الحدث يمثل امتدادًا للنجاح الذي حققه الملتقى التسويقي المصري للتمور على مدار ثلاث سنوات، حيث توسع هذا العام ليشمل قطاعات الزراعة المستدامة، والري الذكي، والطاقة النظيفة.

وأشار المحافظ إلى أن فعاليات المعرض تضم ورش عمل وندوات علمية بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، لتعزيز الابتكار والتوعية بممارسات الزراعة المستدامة.

دعم شامل للشركات الزراعية

استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية المعرض لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاعات الإنتاج الزراعي والغذائي والطاقة المستدامة.

وأكد أن المعرض يهدف إلى دعم الترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة، وتعزيز الروابط التجارية بين العارضين والمزارعين. كما يركز على تطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية ورفع مساهمته في دخل المزارعين.

تعزيز سلاسل الإنتاج الزراعي

أوضح الوزير أن المعرض يسعى أيضًا إلى تحقيق نمو في إنتاج الحبوب والبقوليات لتلبية الاحتياجات المحلية، مع فتح آفاق للتصدير. ويقدم فرصة للتكامل بين المزارعين والمصنعين والموردين لتطوير سلاسل القيمة المضافة للنباتات الطبية والغذائية.

المشاركون والمجالات

ضم المعرض مجموعة واسعة من المشاركين، بما في ذلك منتجي ومصنعي التمور والنباتات الطبية والخضروات والفواكه، إلى جانب خبراء الطاقة النظيفة والأسمدة، وشركات التعبئة والتغليف، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية.

هذا الحدث يعكس ريادة محافظة الوادي الجديد في الاقتصاد الأخضر، ويؤكد حرص الدولة على دعم مشروعات التنمية الزراعية وتعزيز الابتكار لتطوير القطاع الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي.