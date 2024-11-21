تحت شعار "نحو بناء شخصية متكاملة".. التعلم المدني بجنوب سيناء يطلق برنامج تنمية المهارات الحياتية

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات برنامج تنمية المهارات الحياتية وتطوير الذات بقاعة الاستاد الرياضي، تحت شعار "نحو بناء شخصية متكاملة"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان، والإدارة العامة للتعليم المدني، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وقال الدكتور باسم المغربي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن تحسين مهارات التنمية الشخصية يعد أساسًا للنمو على مستوى العمل والحياة الشخصية. وتساهم هذه المهارات في تعزيز القدرة على التواصل الفعّال، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات بثقة، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء المهني والعلاقات الاجتماعية، إضافة إلى كونها تعمل على تطوير الوعي الذاتي، وإدارة الوقت بكفاءة، مما يساعد على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس في تصريح اليوم، أن مهارات التطوير الشخصي مهمة لكونها تسمح بإنشاء خطط استراتيجية وتكتيكية للنمو الشخصي والمهني نحو تحقيق الأهداف.

وأكد أنه من المفيد صقل مهارات التطوير الشخصي حتى يمكن دمجها بشكل طبيعي في الروتين اليومي، واستخدامها في تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية للتقدم في الحياة المهنية، وتحسين نقاط القوة وتنمية المواهب، والعثور على الوفاء والرضا.

وتجري فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء.