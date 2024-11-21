اكتشف معالم الإسكندرية في الخريف.. جولة في معالم جنة البحر المتوسط (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

تتميز مدينة الإسكندرية بجوها الساحر في فصل الخريف، فبين أيام أجوائها هادئة وأخرى ممطرة بطابع أوروبي ما يجعلها وجهة مثالية للسياح والمقيمين على حد سواء.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأماكن التي يمكن زيارتها في الإسكندرية خلال موسم الخريف، مع تسليط الضوء على تكاليف الدخول والخدمات.

رحلة عبر الزمن في حدائق المنتزه

أمواج البحر تحيط بالأشجار والقصور الملكية من كل جانب، مشهد نادر الوجود ستجده خلال زيارتك لحدائق قصر المنتزه الشهيرة. تضم الحدائق مساحات شاسعة من الأشجار العتيقة وأحواض الزهور النادرة، بالإضافة إلى مناطق تاريخية مثل قصري السلاملك والحرملك وكشك الشاي. تبلغ سعر تذكرة الدخول 40 جنيهًا للفرد، بالإضافة إلى 50 جنيهًا لجراج السيارة.

استكشاف التاريخ في قلعة قايتباي

تعد قلعة قايتباي من أبرز معالم الإسكندرية، حيث يمتد تاريخها لأكثر من 500 عام، كانت القلعة تستخدم كحصن عسكري لحماية المدينة من الغزاة، وماتزال القلعة تستقبل مئات الزائرين كونها الوجهة السياحية الأولى بالمحافظة بسعر تذكرة 60 جنيها.

الصوت والضوء

يقدم عرض الصوت والضوء تجربة بصرية مبهرة داخل قلعة قايتباي تأخذك في رحلة عبر التاريخ باستخدام تكنولوجيا الإضاءة المتقدمة، ويعتبر الأول من نوعه الذي يقام في أثر إسلامي، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 مساءً بتذكرة تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه.

نزهة على كورنيش الإسكندرية

يهوى الكثيرون التنزه على كورنيش الإسكندرية سيرًا على الأقدام، حيث يمكنهم الاستمتاع بزخات المطر ومشاهدة الأمواج العالية التي تتجاوز الصخور. تتعرض الإسكندرية في الخريف لست نوات، أغلبها ممطرة، مثل "رياح الصليب" و"قاسم" و"المكنسة" و"الفيضة".

تجربة فريدة في الأتوبيس الأحمر ذو الطابقين

يوفر "الدبل ديكر" المعروف بـ "الأتوبيس أبو دورين" تجربة رائعة لرؤية كورنيش الإسكندرية وبحرها ومعالمها من الطابق الثاني في مشهد بانورامي. يقطع الأتوبيس 10 محطات على كورنيش الإسكندرية، بدءًا من محطة الأنفوشي وصولًا إلى شاطئ المعمورة بـ 25 جنيهًا للتذكرة الواحدة.

مكتبة الإسكندرية.. منارة ثقافية

تعد مكتبة الإسكندرية واحدة من أشهر معالم المدينة ومنارتها الثقافية والعلمية. تشمل الجولة التعرف على المكتبة وأقسامها وخدماتها، وزيارة مكتبة الطفل، ومكتبة النشء، ومكتبة طه حسين، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف السادات، وقاعة الاستكشاف بمركز القبة السماوية العلمي. تبلغ أسعار دخول المكتبة 5 جنيهات للأفراد و3 جنيهات للطلبة وأصحاب المعاشات، وجنيه واحد لطلبة المدارس.

حدائق أنطونيادس.. جنات النعيم البطلمية

تعد حدائق أنطونيادس أقدم حدائق مدينة الإسكندرية في مصر وتعتبر من بين أقدم الحدائق التي أنشأها الإنسان على مستوى العالم، إذ يرجع بعض المؤرخون تاريخ إنشائها إلى العصر البطلمي في مصر باعتبارها كانت تقع ضمن ضاحية إيلوزيس أو ما يعرف بـ"جنات النعيم" و عاصرت هذه الضاحية أحداثًا تاريخية مهمة لملوك البطالمة.

تاريخ عريق تملكه حدائق أنطونيادس لا يقل عن المنتزه، إذ يزينها 17 تمثالًا نادرًا وقصر ملكي كان شاهدًا على أحداث تاريخية وسياسية واجتماعية، وتنقسم الحدائق إلى 3 أقسام هي "الورد، النزهة، أنطونيادس"، وتضم أكثر من 38 شجرة نادرة تتراوح أعمارها بين 300 إلى 500 سنة، وذلك بتذكرة 20 جنيهًا.

قصر المجوهرات الملكية.. كنوز لا تقدر بثمن

يضم متحف المجوهرات الملكية أكثر من 11 ألف قطعة تزين جنبات قصر الأميرة فاطمة حيدر بمنطقة زيزينيا. في متحف الإسكندرية القومي، يمكنك الغوص في تاريخ مصر عبر العصور من خلال التعرف على قرابة 1800 قطعة أثرية. أما المتحف اليوناني الروماني، فقد أصبح بعد افتتاحه علامة مضيئة في الإسكندرية.

شارع النبي دانيال.. رحلة عبر الزمن

استعاد شارع النبي دانيال رونقه ليعود وينبض بروح التاريخ وجمال الحاضر، مما يجعله وجهة لا تفوت للزوار. يمكن للزائرين الاستمتاع بمغامرة عبر الزمن إلى المدينة العريقة التي بناها الإسكندر الأكبر.

كوبري ستانلي.. إطلالة ساحرة

كوبري ستانلي هو أحد أبرز معالم الإسكندرية الحديثة، ويتميز بتصميمه المعماري الفريد الذي يشبه القصور الملكية. يمتد الجسر بطول 400 متر وعرض 21 متر، ويخترق مياه البحر المتوسط ليقدم إطلالة رائعة على البحر. تم افتتاحه في عام 2001 ليحل مشكلة الازدحام المروري على كورنيش الإسكندرية، وأصبح منذ ذلك الحين وجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار للاستمتاع بالمشي والتقاط الصور الجميلة.

شواطئ الإسكندرية.. متعة في الفصول الأربعة

بطول 40 كيلومترًا، تطل الإسكندرية على البحر المتوسط بأكثر من 60 شاطئًا بين السياحي والمميز والمجاني، تتراوح أسعارها بين 7 جنيهات إلى 25 جنيهًا فقط، رغم تغيرات الطقس الممطر أحيانا إلا أن معظم الشواطئ لا تزال تضع عددًا من الكراسي والشماسي لهواة الجلوس أمام البحر.

مناطق الإسكندرية الشهيرة

إذا كنت من محبي الحنين إلى الماضي ستكون مناطق بحري والسيالة اختيارات مناسبة لك إذا تعتبر هذه المناطق من أقدم أحياء الإسكندرية، وتتميز بشوارعها الضيقة والمباني القديمة التي تعكس الطابع التقليدي للمدينة. يمكن للزوار الاستمتاع بالتجول في الأسواق الشعبية وتذوق الأطعمة المحلية.

وتنضم إلى قائمة المناطق الأكثر شهرة وشعبية في الإسكندرية منطقة الأنفوشي وهي تقع بالقرب من قلعة قايتباي وتعد من المناطق التاريخية الهامة في الإسكندرية.

وتضم الأنفوشي العديد من المعالم السياحية مثل المتحف البحري ومسرح الأنفوشي، بالإضافة إلى الشواطئ الجميلة التي تجذب الزوار للاستمتاع بأجواء البحر المتوسط.

ولا تقل منطقة زيزينيا أهمية عن مثيلاتها في النوستاجيا وتعد منطقة راقية تقع في شرق الإسكندرية، وتشتهر بفللها الفخمة وحدائقها الجميلة، وتعتبر زيزينيا مكانًا مثاليًا للباحثين عن الهدوء والرقي.

فنادق متنوعة .. إقامة تناسب الجميع

تضم الإسكندرية أكثر من 44 فندقًا من كافة المستويات، من بينها 9 فنادق 5 نجوم و7 فنادق 4 نجوم، تتوزع في أحياء المدينة بما يناسب كافة المستويات من الجماهير وبأسعار متنوعة.

وإذا كنت تبحث عن شقة مصيفية بأسعار أقل، يمكنك التوجه إلى مناطق سيدي بشر وميامي وخالد بن الوليد والعصافرة والمندرة، حيث يمكنك العثور على شقق بأسعار تبدأ من 500 جنيه في اليوم الواحد.