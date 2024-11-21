"المسعف قال لنا ممعيش أكسجين".. مأساة اللاعب محمد شوقي يرويها طبيب الفريق

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف الدكتور أحمد سعفان، طبيب فريق الكرة الأول بنادي كفر الشيخ، عن المأساة الحقيقية في أحداث مباراة الفريق مع القزازين في دوري القسم الثاني الممتاز "ب"، والتي شهدت سقوط اللاعب الراحل محمد شوقي مغشيًا عليه إثر تعرضه لأزمة صحية وتوقف في عضلة القلب خلال سير المباراة.

المأساة بأكملها يرويها طبيب فريق الكرة بنادي كفر الشيخ الدكتور أحمد سعفان في تصريحات لـ"مصراوي"، إذ أكد أنه مع مرور الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني، شاهد الجهاز الفني والطبي لفريق كفر الشيخ لاعب الفريق الراحل محمد شوقي يسقط مغشيًا عليه بعد شكوكهم كجهاز طبي بتعرض اللاعب لحالة خطيرة بسبب سقوطه بمفرده دون أن يلمسه أي لاعب.

ولفت إلى أنه بعد نزوله إلى أرض الملعب رفقة الدكتور محمود البسيوني، رئيس الجهاز الطبي للفريق، لإسعاف اللاعب، تم فحصه طبيًا خلال فترة استغرقت حوالي 40 ثانية.

وأوضح أنه أول شيء فحصوه كان التأكد من مجرى التنفس لمعرفة ما إذا كان اللاعب قد بلع لسانه أو تعرض لارتجاج من عدمه. تم التأكد من عدم تعرضه لذلك، ولم يجدوا أمامهم سوى حسم حالته بتعرضه لتوقف في عضلة القلب.

وأشار إلى أنهم عملوا على إسعافه بالتعامل معها على أنها حالة توقف في عضلة القلب، وأجروا عملية إنعاش رئوي. ولعدم إهدار الوقت، حملوا اللاعب في سيارة الإسعاف المتواجدة في المباراة، وتم نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي لعدم وجود إمكانيات تساعد على إسعافه سواء في الجهاز الطبي أو من خلال سيارة الإسعاف.

وكشف عن أن سيارة الإسعاف المتواجدة في المباراة من أجل التأمين الطبي كانت غير مجهزة طبيًا، موضحًا أن أي مسؤول في المباراة، وعلى رأسهم المراقب، ادعى أن سيارة الإسعاف كانت مجهزة، وهو أمر غير حقيقي، لأن السيارة لو كانت مجهزة لكان في الإمكان مساعدتهم في إنقاذ اللاعب.

ولفت إلى أن الثانية الواحدة تحدث فرقًا كبيرًا في إنقاذ أي حالة طبية، مما جعلهم يقررون كجهاز طبي نقل اللاعب سريعًا إلى أقرب مستشفى لعدم وجود الإمكانيات التي تساعد على إنقاذه.

وقال إنه خلال مرافقتهم للاعب داخل سيارة الإسعاف أثناء نقله إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، طلب من المسعف توفير أكسجين للتعامل مع حالة اللاعب، فوجئ برد المسعف عليه قائلاً: "ممعيش".

وأضاف أنه جرى دخوله قسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي، حيث تم التعامل مع الحالة طبيًا بإجراء إنعاش قلبي داخل العناية، وذلك لفترة استغرقت 40 دقيقة. تحسن النبض نسبيًا، وعندها دخلوا معه، وتبين عودة اللاعب للحياة ولكن بنسبة ضعيفة. بعدها ظل اللاعب على أجهزة التنفس الصناعي لاستكمال علاجه إلى أن صعدت روحه إلى بارئها.

وكان نادي كفر الشيخ الرياضي قد أقام أمس الأربعاء عزاء للاعب الفريق الأول للكرة بالنادي محمد شوقي، الذي توفي بعد 5 أيام من وضعه على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بمستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط.

يذكر أن مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب، ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

تم نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط، حيث تلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة، ليعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي.