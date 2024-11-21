مدينة متكاملة بالخارجة.. رئيس الوزراء يغرس نخلة ويشيد بمشروع خدمة الشباب (صور)

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جولته بمحافظة الوادي الجديد، حيث زار المدينة الشبابية بمدينة الخارجة، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من الوزراء المرافقين. تأتي الزيارة ضمن سلسلة من الجولات لتفقد وافتتاح مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى النهوض بالمحافظة.

غرس نخلة رمزًا للتقدير

استهل الدكتور مصطفى مدبولي زيارته للمدينة بغرس نخلة في محيط المدينة الشبابية، تعبيرًا عن دعمه للمشروع وتقديره لجهود التطوير بالمحافظة.

ثم تفقد المبنى الرئيسي، وقاعة المؤتمرات، والغرف الفندقية، والمطعم، وصالة الألعاب الرياضية "الجيم"، واطمأن على جودة المرافق والخدمات المقدمة للزوار.

تصميم حديث لخدمة الشباب

أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن المدينة الشبابية تمثل نموذجًا متكاملاً صُمم بأحدث الطرازات لخدمة شباب المحافظة.

وأكد أن المدينة تستهدف تطوير مواهب الشباب واستغلال طاقاتهم في أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية متنوعة، مما يعكس رؤية الدولة لدعم الشباب كجزء أساسي من التنمية المستدامة.

تفاصيل المشروع

استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير عام الإنشاءات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، السيد محمد عساف، حول مكونات المشروع. جرى تشييد المدينة على مساحة 8 فدادين، وتحتوي المرحلة الأولى على مبنى فندقي بمساحة 1200 متر مربع، يضم 23 غرفة بسعة 96 سريرًا، مطعمًا بسعة 120 فردًا، مسرحًا يتسع لـ150 فردًا، 20 مخيمًا كشفيًا بسعة 60 سريرًا، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات مجهزة، وملعب رياضي متعدد الاستخدامات.

دعم الشباب والرياضة

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المدينة ستصبح مركزًا لاستضافة الوفود الشبابية والرياضية من داخل وخارج البلاد، إلى جانب الأنشطة التي تنظمها الهيئات الشبابية المختلفة، وتعد المنشأة نقلة نوعية في قطاع الرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بما توفره من بيئة مناسبة للأنشطة الرياضية، والمعسكرات الكشفية، وبرامج التأهيل والتطوير.

رؤية القيادة للنهوض بالشباب

أكد الدكتور مدبولي خلال جولته أهمية المشروعات التي تركز على بناء الإنسان المصري، مشيدًا بمستوى التنفيذ والجودة في المدينة الشبابية.

وشدد على أن الدولة تعمل على تعزيز قدرات الشباب، وتمكينهم من المشاركة الفعّالة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استكمال مشروعات مشابهة بمختلف المحافظات.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الحكومة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في دعم الشباب وتوفير بيئة متكاملة تسهم في تنميتهم على الأصعدة كافة.