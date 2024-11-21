انقلاب تريلا محملة بزيت وسمن يعطل طريق منيا القمح

الشرقية - مصراوي:

انقلبت سيارة تريلا محملة بزجاجات وصفائح زيت وسمن للطهي، اليوم الخميس، على طريق منيا القمح قرب قرية السعديين بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى انسكاب حمولتها على الطريق وتعطيل حركة المرور بالكامل.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا يفيد بانقلاب التريلا، حيث تسببت الحادثة في تبعثر كميات كبيرة من المواد الدهنية على الأسفلت، مما أعاق حركة المركبات وتسبب في توقف الحركة المرورية.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وبدأ رجال المرور العمل على رفع آثار المواد المنسكبة وتنظيم حركة السير. كما تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق.

وبعد جهود مكثفة، نجحت فرق المرور في إزالة الإشغالات وإعادة تسيير الحركة المرورية، مع التأكد من سلامة الطريق أمام المركبات والمارة.