غيوم وانخفاض درجات الحرارة.. تقلبات مفاجئة في حالة الطقس بجنوب سيناء- صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

تعرضت مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، لتقلبات جوية مفاجئة وعدم استقرار حالة الطقس، وغطت السحب سماء المدينة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة تعرضت اليوم لطقس غائم، و يسودها طقس معتدل نهارًا بارد ليلًا، شديد البرودة بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بالاستعداد لتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار أو حدوث سيول، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية، والتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حركة الرياح تشهد نشاط ملحوظ بسرعة تزيد عن الـ 36 كيلو متر في الساعة، و حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر إلى 2,75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وجميع الموانئ البحرية تعمل بشكل طبيعي، كما تسير حركة المرور بجميع الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي.

ووجه محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية المعدات والبحيرات الصناعية لاستقبال أي كمية من الأمطار أو سيول، مع اتخاذ إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ خلال الفترة المقبلة، ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 26 والصغرى 15، وفي مدينة رأس سدر العظمى 27 والصغرى 14، وفي مدينة طابا العظمى 25 والصغرى 16، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 19 و الصغرى 7، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 27 والصغرى 18 درجة.







