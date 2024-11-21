ميكروباص المنوفية.. حلم "منار" في التمريض يغرق بترعة القاصد

المنوفية- أحمد الباهي:

خيم الحزن على أهالي المنوفية بعد حادث مأساوي على طريق "شبين الكوم– بركة السبع"، حيث انقلبت سيارة أجرة "ميكروباص" في مياه ترعة القاصد، ما أسفر عن وفاة الطالبة منار خالد محمد، البالغة من العمر 22 عامًا، وإصابة 7 آخرين.

منار، التي كانت في عامها الأخير بكلية التمريض، رحلت وهي في طريقها لتحقيق حلمها، تاركة ألمًا عميقًا في قلوب عائلتها وأهالي قريتها.

وكشف مصدر بقرية جنزور بمركز بركة السبع لمصراوي، أن ضحية حادث انقلاب سيارة الأجرة "الميكروباص" في ترعة القاصد تُدعى منار خالد محمد أبو عبدة، 22 عامًا، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التمريض بجامعة شبين الكوم.

وأضاف المصدر أن منار كانت قد استقلت السيارة برفقة عدد من الموظفين والطالبات من قريتها متجهة إلى مدينة شبين الكوم، إلا أن الحادث أسفر عن وفاتها غرقًا في مياه الترعة بعد تعرضها لإصابات جراء الارتطام.

وفي الوقت الحالي، يستعد أهالي قرية جنزور لتشييع جثمانها بمجرد الانتهاء من تصاريح الدفن، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على القرية.

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