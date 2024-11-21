رئيس جامعة بنها يستقبل الفائزين في مسابقة الطالب المثالي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، دعم الجامعة للطلاب المتميزين والموهوبين في مختلف المجالات بالأنشطة والمسابقات الطلابية، والتي تهتم بتشكيل شخصية الطلاب سعيًا لتخريج كوادر شبابية قادرة علي تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجامعة، للطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعى 2024/2025، بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتورة نجلاء فكرى المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، والأستاذ إبراهيم عبد الله مدير عام رعاية الشباب.

وأشار الجيزاوي، إلى أهمية مسابقة الطالب المثالي، حيث أنها تحث على التكامل بين التفوق العلمي لدى الطلاب وتنمية الثقافة والمهارات الشخصية والإبداع في مختلف الأنشطة، لافتا إلى حرص إدارة الجامعة على تعزيز هذه المهارات بين جميع طلابها، وتكريم المتميزين علميًا، وثقافيًا، وأخلاقيًا، ورياضيا.

يذكر أن الطلاب الفائزين بالمركز الأول هم: الطالبة يوأنا مجدى شكر، والطالب محمد وائل محمد بكلية العلاج الطبيعي، والفائزين بالمركز الثاني هم الطالبة منة إسلام صلاح، والطالب أحمد جودة مصطفى بكلية الطب البشري.