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13 مكتب بريد.. ننشر أماكن بيع كراسات شقق الإسكان الإجتماعي في بني سويف

02:39 م الخميس 21 نوفمبر 2024

شقق الإسكان الإجتماعي

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بني سويف-حمدي سليمان:

طرحت مكاتب البريد في بني سويف، كراسات شقق الإسكان الإجتماعي، بسعر 300 جنيها، فضلا عن سداد المصروفات الإدارية بقيمة 355 جنيها، ومقدم جدية الحجز 30 ألف جنيه من مكاتب البريد المميكنة في المدن المخصصة.

وجرى تحديد 13 مكتبا للبريد المصري لبيع كراسات الشروط لحجز الوحدات، وهي مكاتب بريد: الواسطى، والميمون، بمركز الواسطى، وناصر العمومي، وبهبشين،بمركز ناصر، وبني سويف العمومي، و مقبل و المرماح، وبني سويف الجديدة بمركز بني سويف، وببا، وطنسا بني مالو بمركز ببا، وإهناسيا المدينة بمركز اهناسيا، والفشن الرئيسي.

وحددت مكاتب البريد مواعيد العمل لتبدأ العمل من الساعة الـ8 صباحًا حتى الثانية ظهرًا، في حين يعمل البعض الآخر خلال الفترة المسائية اعتبارًا من الساعة الـ11 ظهرًا وحتى الـ6 مساءً.

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