بدون فوائد.. التضامن توفر 140 قرضًا للأسر الأولى بالرعاية فى جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، طرح قروض بدون فوائد للأسر الأولى بالرعاية، وذلك ضمن برنامج "فرصة".

وقال مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن، إن الوزارة أتاحت للمحافظة الفرصة للأسر الأولى بالرعاية للحصول على قرض بدون فوائد، لتنفيذ 140 مشروعا قيمة المشروع الواحد 25 ألف جنيه، على أن يجري تسديد القرض خلال عام ونصف.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أن المشروعات تقدم في صورة قروض بدون فائدة مقسمة على ثلاث شرائح، الشريحة الأولى للمواطنين من عملاء تكافل وكرامة، وهذه الشريحة تلتزم بدفع 50% فقط من قيمة القرض على مدار عام ونصف، والـ 50% الأخرى منحة من الوزارة.

وأشار إلى أن الشريحة الثانية تتضمن الصيادين الذين لديهم رخصة صيد، على أن يقوم الصياد بتسديد 75% من قيمة القرض، وال 25% الأخرى منحة من الوزارة، وتتضمن الشريحة الثالثة المواطنين الحاصلين على شهادات تدريبية في المهن المختلفة، وفيها يتم تسديد القرض بالكامل على مدار عام ونصف بدون فوائد.