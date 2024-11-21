مدبولي يفتتح نادي الهجن والفروسية الدولي بالخارجة -صور

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتاح نادي الهجن والفروسية الدولي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من الوزراء والمحافظين.

كما شارك في الفعاليات الشيخ عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري للهجن، والمستشار علي عيسى، رئيس نادي السيارات والرحلات المصري، والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

أجرى رئيس مجلس الوزراء إزاحة الستار عن النادي وأعطى إشارة بدء سباق الماراثون ورالي السيارات والهجن الدولي، معبرًا عن أمله في أن يكون المهرجان الرياضي خطوة لتعزيز الرياضات التراثية التي تمثل جزءًا من الهوية الوطنية.

تطوير البنية التحتية الرياضية.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع الرياضة على قائمة الأولويات باعتبارها أداة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتطوير المنشآت الرياضية بما يؤهلها لاستقبال المسابقات العالمية.

وأضاف أن الدولة تسعى لدعم الرياضة كوسيلة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن تطوير نادي الهجن والفروسية يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية الرياضية واستثمارها في تنمية الشباب ودعم الرياضات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية للمجتمع المصري.

رحب اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق، معربًا عن شكره للدعم المستمر الذي تقدمه القيادة السياسية للمحافظة. وأوضح أن التوجيهات الرئاسية ومتابعة الحكومة أسهمت بشكل مباشر في تحقيق التطور الملحوظ بالمحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم التحديات الجغرافية التي تواجهها المحافظة.

وجرى استعراض تفاصيل النادي الذي يقع شمال مدينة الخارجة على مساحة 400 فدان، بتكلفة 40 مليون جنيه. يضم النادي مضمارًا دوليًا بطول 5 كيلومترات، ومنصة مشاهدة، واستراحات على الطراز البيئي، ووحدة بيطرية، بالإضافة إلى مضمار آخر لرياضات الهجن بطول 8 كيلومترات. كما يشمل النادي خيمة بدوية مجهزة بالكامل، وتشجير المنطقة المحيطة بها، وطرق خدمية مخصصة للمتسابقين والإعلاميين.

وشهد الحضور عرضًا للياقة البدنية على أنغام الأغاني الوطنية الحماسية، وحظي بإشادة واسعة من ضيوف الفعاليات. يعكس هذا الحدث اهتمام الدولة بالرياضات التراثية، ودورها في تعزيز الهوية الثقافية وتنمية السياحة