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مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان فرشوط في قنا

01:50 م الخميس 21 نوفمبر 2024

جثة

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن صدمها قطار، بمزلقان فرشوط شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بالواقعة التى أسفرت عن مصرع شيرين.ع.ح، 45 عاما، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا صدمها قطار قطار
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