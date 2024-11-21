قتلا الزوج ودفناه فى غرفة النوم.. إحالة أوراق زوجة البحيرة وعشيقها للمفتى

البحيرة - أحمد نصرة:



قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار عبد العاطى مسعود شعلة، اليوم الخميس، إحالة أوراق ربة منزل وسائق، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 21 يناير 2025 للنطق بالحكم، وذلك لقتلهما زوج الأولي.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقى مركز كفر الدوار، بلاغا من ربة منزل، 28 عاما، بغياب والدها عيد.ع.ج 62 عاما، موظف بالمعاش، وأوضحت فى بلاغها أنه خرج من المنزل بتاريخ 14 مايو الماضي بقرية كوم إشو التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ولم يعد ولم تشتبه فى غيابه جنائيا.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء إختفاء المتغيب زوجته هنية .ر.ع، 48 عاما، ربة منزل، ونجل عمه فايز.م.ح، 54 عاما، سائق، وعقب استئذان جهات التحقيق تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على الزوجة وعشيقها.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث تربطهما علاقة عاطفية، واتفقا على قتل المجنى عليه والتخلص منه، حيث اشترى المتهم الثانى أقراص منومة وضعتها الزوجة للمجني عليه داخل كوب عصير، وعند إصابته بحالة إغماء حضر إليها المتهم الثانى، وخنقا المجني عليه بقطعة قماش "شال" حتى فارق الحياة، ثم وضعاه داخل حفرة بداخل غرفة النوم ودفناه ووضعا خرسانة على الحفرة حتى لا تكتشف جريمتهما.