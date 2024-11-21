مدبولي يزور القرية التراثية فى الوادي الجديد ويشيد بالحرف اليدوية -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرية التراثية بنادي الهجن شمال مدينة الخارجة، ضمن زيارته لمحافظة الوادي الجديد.

تضمنت الجولة معرضًا متكاملًا للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، بالإضافة إلى منصة "أيادي مصر" التي تجمع عارضين من مختلف المحافظات، وذلك بمرافقة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من الوزراء والمسؤولين، على هامش فعاليات مهرجان الهجن.

خلال الجولة، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء محمد الزملوط حول القرية التراثية التي تمتد على مساحة 18 ألف متر مربع، وتضم 110 باكيات ومظلات مخصصة لعرض منتجات الحرف اليدوية مثل الخوص، والخزف، والرسم بالرمال، والحُلي. كما تفقد معروضات مبادرة "أيادي مصر"، التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات التراثية إلكترونيًا، بهدف دعم الحرفيين وتشجيع النساء والشباب على استخدام التكنولوجيا لترويج منتجاتهم.

وأبدى مدبولي إعجابه بجودة وتنوع المنتجات اليدوية، خاصة الصديقة للبيئة، مؤكدًا أنها تمثل الحضارة والثقافة المصرية بتميز، وتمتلك قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعالمية.

تأتي هذه الجولة في إطار زيارة موسعة لرئيس الوزراء إلى محافظة الوادي الجديد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية. كان في استقباله اللواء محمد الزملوط ونائبته السيدة حنان مجدي، بالإضافة إلى وزراء التنمية المحلية، الشباب والرياضة، الموارد المائية والري، والزراعة، بحضور قيادات تنفيذية وشعبية.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الحكومة على متابعة سير العمل بالمشروعات في مختلف المحافظات، وتسريع وتيرة تنفيذها، خاصة في المحافظات الحدودية التي تتمتع بإمكانات مميزة، مثل الوادي الجديد، لدعم جهود التنمية المستدامة.