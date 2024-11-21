14 مكتب بريد.. أماكن بيع كراسات الإسكان الاجتماعي في المنيا

المنيا- جمال محمد:

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الجديد للمبادرة "سكن لكل المصريين 5".

وجرى توفير الكراسات في عدد من مكاتب البريد بالمحافظات والمدن التي يشملها الطرح، لتسهيل الوصول على المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية بأسعار مناسبة وتقسيط ميسر.

وتباع كراسات الشروط للتقديم في الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي داخل 14 مكتبا للبريد في محافظة المنيا جاءت عناوينها كالتالي:

ديرمواس الرئيسي، ملوي الرئيسي، ملوي فرعي، أبو قرقاص الرئيسي ، ابوقرقاص الفرعي ، المنيا الرئيسي ، المنيا الفرعي ، المنيا الجديدة.

سمالوط الرئيسي، سمالوط فرعي، مطاي الرئيسي ، بني مزار الرئيسي ، بني مزار فرعي، مغاغه الرئيسي.

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