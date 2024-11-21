7 سيارات إسعاف لنقل الضحايا.. لحظة انتشال ميكروباص المنوفية من ترعة القاصد- صور

جثة و7 مصابين.. بيان رسمي يكشف تفاصيل سقوط ميكروباص في ترعة بالمنوفية

المنوفية- مصراوي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تمكن الجهات المعنية من انتشال ميكروباص سقط في ترعة القاصد على طريق "نزور- شبين الكوم"، في الحادث الذي أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، جرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأكد المحافظ في بيان اليوم الخميس، أنه فور تلقي بلاغا بالحادث جرى الدفع بـ 7 سيارات إسعاف وأطقم الإنقاذ النهري والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وشهدت محافظة المنوفية، اليوم الخميس، حادثا مأسويا جراء سيارة ميكروباص في إحدى الترع، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 7 آخرين. تم نقل المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومعهد الكبد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتوجه محافظ المنوفية إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة حالتهم الصحية، مؤكدًا رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات وتسخير كافة الإمكانيات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية لهم.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. كما وجه بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة، مشددًا على متابعة الحالات بشكل مستمر حتى تماثلهم للشفاء.

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