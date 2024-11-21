محافظ أسيوط يقضي يومًا ممتعًا في السيرك الأمريكي مع تلاميذ المدارس -صور

أسيوط- محمود عجمي:

اصطحب اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، العشرات من الأطفال وذوي الهمم والأيتام وتلاميذ المدارس لمشاهدة فقرات "السيرك المصري الأمريكي"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

حضر الفعالية الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وأحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعيون إبراهيم، رئيس حي غرب، وأحمد ثابت، رئيس حي شرق، وسيد الشريف، مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وعبير عبد الغني، مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة، ومسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرو عدد من الإدارات التعليمية بالمحافظة، بالإضافة إلى العشرات من الأشخاص ذوي الهمم من مختلف قرى ومراكز المحافظة.

بدأت الفعالية بالسلام الجمهوري، ثم شاهد المحافظ والأطفال وذوو الهمم فقرات السيرك المصري الأمريكي، والتي تضمنت عروض ترويض الحيوانات المتوحشة مثل الأسود والنمور، وأحدث عروض الاستعراضات الهوائية والسير على الحبل، وفقرة الحصان والقفز وسط حلقات النيران، وسط سعادة وفرحة الأطفال من الحضور.

وعبر محافظ أسيوط، عن سعادته بمشاركة الأطفال وذوي الهمم والأيتام والطلاب فرحتهم واحتفالهم، موجهاً الشكر للقائمين على السيرك لإدخالهم البهجة في قلوب الأطفال وذوي الهمم وتلاميذ المدارس.

وأكد المحافظ، اهتمام القيادة السياسية بالطفل باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل، من خلال إيجاد بيئة أكثر أمانًا تسمح للأطفال بالتفاعل الإيجابي مع المجتمع، بما يساهم في تكوين أجيال قوية ومسؤولة تتواكب مع مبادئ الجمهورية الجديدة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.