"صرف الإسكندرية": توعية 875 طالبًا في 25 مدرسة بقضايا البيئة -صور

محافظ أسيوط يقضي يومًا ممتعًا في السيرك الأمريكي مع تلاميذ المدارس

الإسكندرية - محمد عامر:

أنهت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المرحلة الأولى من خطتها لتوعية الطلاب، والتي استهدفت 875 طالبًا ب 25 مدرسة بإدارة شرق التعليمية، وذلك من خلال ندوات توعوية وورش تفاعلية.

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس الشركة، أن هذه الحملات تأتي في إطار مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري"، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ الهوية الوطنية من خلال برامج عمل تنموية تستهدف الأجيال الناشئة.

وأشار نافع في بيان، اليوم الخميس، إلى أن الخطة الموضوعة تهدف إلى توسيع نطاق التوعية الميدانية؛ لتشمل جميع الإدارات التعليمية بالإسكندرية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة من المبادرة ستبدأ في إدارة الجمرك التعليمية اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وتشمل أنشطة تهدف إلى تعزيز وعي الطلاب بالقضايا البيئية والصحية المرتبطة بخدمات الصرف الصحي.

وأكد أن المبادرة تعكس التزام شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بدورها المجتمعي، وسعيها؛ لتعزيز التثقيف البيئي بما يساهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.