الموافقة على إنشاء سوق للمواشي ومحجر صحي للعجول المستوردة فى أسيوط -صور

محافظ أسيوط يقضي يومًا ممتعًا في السيرك الأمريكي مع تلاميذ المدارس

أسيوط- محمود عجمي:

ترأس اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى مديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

بدأت الجلسة بالسلام الجمهوري، تلاها استعراض جدول الأعمال ومناقشة الكتب الدورية الواردة للمحافظة، وعرض القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلستيه رقمي 13 و14، والتي تضمنت سداد المستحقات الحكومية وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأعلن محافظ أسيوط، خلال الجلسة عن موافقة المجلس على إنشاء سوق للمواشي بمحطة ألبان بني سند للتنمية الحيوانية بمركز منفلوط، بعد نقل قطعان الماشية من المحطة، وذلك في إطار الاستغلال الأمثل لمكونات المشروع لتعظيم الموارد المالية وتحقيق العائد المادي المطلوب، كما أعلن عن إنشاء محجر صحي للعجول المستوردة من الخارج بالوادي الأسيوطي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بهدف تحقيق توازن في أسعار اللحوم وتقديمها بأسعار منخفضة للجمهور.

واستعرض المحافظ أيضًا الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وموقف تشغيل مجمعات الخدمات بالتنسيق مع المديريات والجهات المعنية، بالإضافة إلى مناقشة الإيرادات التي حققها المجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم، وإعادة رصف طريق بني غالب/ جحدم، حيث تمت الموافقة على إسناده لمشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة.

وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتسريع وتيرة العمل في ملف التصالح في مخالفات البناء وملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، وإنهاء العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الممتنعين عن استكمال التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.

كما شدد على الإسراع في ملف المتغيرات المكانية والعمل على إيجاد حلول لتحقيق الاستقرار للمواطنين، مؤكداً أن الدولة تقدم كافة التسهيلات لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة، ودعا المواطنين إلى استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.