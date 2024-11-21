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بينهم طلاب.. سقوط ميكروباص في ترعة القاصد بالمنوفية وإصابة 14 راكبًا

10:37 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

أرشيفية

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المنوفية- أحمد الباهي:

فوجئ قائدي المركبات على طريق "شبين الكوم- بركة السبع" في محافظة المنوفية، بسقوط سيارة أجرة "ميكروباص" في ترعة القاصد، صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 14 راكبا كانوا داخل السيارة.

وانتقل رجال الإنقاذ النهري لموقع الحادث، وتمكنوا من انتشال بعض الركاب العالقين، بينما تمكن الآخرون من الخروج بالفعل، وتقرر نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأوضح شهود عيان لـ"مصراوي"، أن طلاب كانوا ضمن الركاب، وتعرض قائد السيارة لتضييق من سيارة أخرى جعل عجلة القيادة تختل في يده وسقوطه فى الترعة أمام قرية كفر جنزور، وجرى انتشال السيارة من المياه عبر رافعة وكراكة.

المنوفية سقوط ميكروباص في ترعة سقوط ميكروباص
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