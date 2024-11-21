أسيوط تبحث عن حلول جذرية لمشكلة الهجرة غير الشرعية -صور

محافظ أسيوط يقضي يومًا ممتعًا في السيرك الأمريكي مع تلاميذ المدارس

أسيوط - محمود عجمي:

استقبل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، في زيارة ميدانية ضمن سلسلة زيارات للمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024 - 2026) والمستمدة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026)، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وإيهاب عبدالحميد، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في بداية اللقاء، رحب محافظ أسيوط بالسفير حبشي والسفيرة جبر والوفد المرافق لهما، مشيدًا بالدور الحيوي لوزارة الخارجية واللجنة الوطنية في تنفيذ الحملات التوعوية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. وأكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، مشيرًا إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى مبادرة “مراكب النجاة” التي تهدف إلى بناء الوعي وربط أهدافها بأهداف التنمية المستدامة.

وأعرب السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، موضحًا أن وزارة الخارجية أصبحت معنية بملف مكافحة الهجرة بعد دمج وزارة الهجرة.

وأكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى نجاحات مبادرة “مراكب النجاة” التي أطلقها الرئيس في مؤتمر الشباب 2019. وأوضح أن المبادرة تعمل على عدة محاور، منها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وتوفير فرص عمل من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

فيما وجهت السفيرة نائلة جبر، الشكر لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال مشيدة برؤيته وأفكاره البناءة من أجل حماية الشباب وتمكينهم مستعرضة الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، حيث أنشئت الدولة جهازًا معنيًا بهذا الموضوع منذ عام 2014 كما تم عمل أول قانون في الشرق الأوسط وقانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك إنشاء وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017.

وأشارت إلى أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية يأتي انطلاقًا من الحفاظ على كرامة المواطنين المصريين وتوفير الحماية القانونية لهم، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية، حيث أن مصر لم تشهد خروج أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ عام 2016، قائلة: أن النجاح الذى حققته مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية التي عملت بتنسيق تام مما أسفر عن تحقيق نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة في هذا المجال.

وكشفت عن تنظيم زيارات متعددة للمحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.

وأعربت السفيرة نائلة جبر، عن شكرها لمحافظ أسيوط على حفاوة الاستقبال، مشيدة برؤيته وأفكاره البناءة لحماية الشباب وتمكينهم. وأكدت جبر على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى إنشاء جهاز معني بهذا الموضوع منذ عام 2014، وإصدار قانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر عام 2017.

وأوضحت جبر أن اهتمام الدولة المصرية بمكافحة الهجرة غير الشرعية ينبع من حرصها على كرامة المواطنين وتوفير الحماية القانونية لهم.

وأكدت أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود، حيث لم تشهد البلاد خروج أي مركب غير شرعي منذ عام 2016. وأشارت إلى أن النجاح في هذا المجال تحقق بفضل الجهود المتضافرة لكافة الجهات الوطنية المعنية، مما أسفر عن نتائج ملموسة ونجاحات كبيرة.

عقب ذلك، اصطحب المحافظ الوفد الزائر إلى إيبارشية "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة" في أبنوب، حيث استقبلهم نيافة الأنبا بسنتي. وألقى كل من الأنبا بسنتي، ومحافظ أسيوط، ونائب الوزير، ورئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية كلمات أكدوا خلالها على مخاطر الهجرة غير الشرعية، مبرزين البدائل الإيجابية الآمنة.