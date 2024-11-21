تداول 45 ألف طن عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 12 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، لشحن وتفريغ 45 ألف طن بضائع متنوعة، و1051 شاحنة و50 سيارة، وذلك مع ترقب حالة الطقس وسرعة الرياح وارتفاع الأمواج لاتخاذ القرار المناسب حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وقال المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، فى بيان له، إن حركة الواردات شملت 33500 طن بضائع، 402 شاحنة و33 سيارة، وضمت حركة الصادرات 11500 طن بضائع، 649 شاحنة و17 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة MANTA HACER ،اليوم الخميس، وعلى متنها 29000 طن ألومنيوم قادمة من إندونيسيا، والعبارة أمل بينما تغادر السفينتين عمان وAlcudia Express رصيف البضائع، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية و Alcudia Express وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

وسجل ميناء نويبع تداول 1900 طن بضائع و 270 شاحنة بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر للسفن الثلاث سينا وأور وايلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1475 راكبا.