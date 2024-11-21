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"راح يعزي مات".. وفاة مدير إدارة أسيوط التعليمية أثناء تقديم واجب العزاء

01:27 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
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    محافظ أسيوط يضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية بتكلفة 51 مليون جنيه (1 (3)
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    علي نعمان، مدير إدارة أسيوط التعليمية
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أسيوط ـ محمود عجمي:

توفي علي نعمان مدير إدارة أسيوط التعليمية، أثناء تقديمه واجب العزاء لمحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، في وفاة نجله.

كان علي نعمان، قد تلقى التهاني خلال أيام الماضية بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، إلا أن فرحته لم تكتمل، إذ تعرض لغيبوبة سكر أثناء تقديم العزاء، وتم نقله على الفور إلى المستشفى حيث وافته المنية.

جدير بالذكر أن علي نعمان، مدير إدارة أسيوط التعليمية، رافق اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أمس الأربعاء أثناء وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون جنيه تقريبا، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والقضاء على الكثافة بالمدارس تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030، وخطط التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد وخاصة في قطاع التعليم.

وقام المحافظ، بوضع حجر الأساس لمدرسة عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط والتي يجري إنشائها على مساحة 5100 متر مربع، بإجمالي عدد فصول 55 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51 مليون و 67 ألف جنيه.

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