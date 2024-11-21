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الجثة تحولت لأشلاء.. مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار ببني سويف

01:21 ص الخميس 21 نوفمبر 2024

جثة

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بني سويف-حمدي سليمان:

تحولت جثة شخص في العقد السادس من عمره إلى أشلاء، بعدما صدمه القطار في مركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية، أسفل عجلات القطار أمام محطة القطار القديم في نطاق مركز الواسطى، أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتحولت جثته إلى أشلاء.

على الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف هوية المتوفي.

مصرع شخص مجهول الهوية بني سويف أمن بني سويف النيابة العامة
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