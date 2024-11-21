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إغلاق 6 مراكز دروس خصوصية في الإسكندرية- صور

12:44 ص الخميس 21 نوفمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية (
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية (
  • عرض 9 صورة
    إغلاق سناتر دروس خصوصية في الإسكندرية
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الإسكندرية – محمد عامر:
نفذ حي المنتزه أول في الإسكندرية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشرطة، حملة لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية غير المرخصة، وذلك لمنع استغلال أولياء الأمور والطلاب.
واستهدفت حملة مراكز الدروس الخصوصية بمنطقتي السيوف شماعة والساعة، تنفيذًا للقانون رقم 420 لسنة 2014 والذي يمنع وجود مراكز تعليمية غير خاضعة لوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي المنتزه أول، إن الحملة أسفرت عن غلق وتشميع 6 مراكز تعليمية للدروس الخصوصية بعد إخلائها من الطلاب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
شارك في الحملة كل من مدير الاتصال السياسي بالمنتزه أول التعليمية، وممثلي إدارة الأزمات والكوارث، ورخص المحلات، والمتابعة الميدانية، وإشغال الطريق، بالتعاون مع شرطة المرافق.

اغلاق مراكز الدروس الخصوصية الإسكندرية
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