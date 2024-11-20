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إغلاق طرق غرب الإسكندرية لمدة 5 أيام.. تعرف على المسارات البديلة

11:07 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

أرشيفية

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الإسكندرية – محمد عامر:
أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن غلق الطرق المؤدية من محور أبو ذكري وطريق إسكندرية/ مطروح الساحلي وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات 5 و6، وذلك لمدة 5 أيام اعتبارًا من غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، يأتي إغلاق تلك الطرق من أجل البدء في أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو، ضمن مشروع محور أم زغيو.

وحددت إدارة المرور والهيئة الهندسية المسارات البديلة أثناء تنفيذ رفع الكمر وتشمل:
- القادم من طريق محور أبو ذكري يسلك كوبري وادي القمر واتجاه منطقة مثلث الشركات.
- القادم من طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي يسلك طريق الدخيلة اتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر.
- القادم من بوابات 5 و6 ميناء الدخيلة يسلك طريق الإسكندرية- مطروح اتجاه طريق الدخيلة واتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر.

إغلاق طرق غرب الإسكندرية محور أبو ذكري تحويلات مرورية
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