انتهت بالصلح.. إخلاء سبيل المعلمة ومديرة الحضانة في واقعة الاعتداء على طفلة بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

قررت نيابة السنطة في العربية، مساء اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل معلمة، ومديرية حضانة الرحاب بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، عقب الصلح مع أسرة الطفلة "سلمي" التي تعرضت للضرب على يد الأولى داخل الحضانة.

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو لمعلمة تقوم بضرب طفلة لم يتجاوز عمرها 4 سنوات داخل إحدى الحضانات بمحافظة الغربية، بسبب عدم قدرتها علي القراءة الجيدة، مما أثار حفيظة الأهالي بسبب طريقة التعامل التي توجد داخل الحضانة.

تم استدعاء مصورة الفيديو والتي اتضح أنها معلمة تحت التدريب داخل الحضانة، والمعلمة التي ظهرت وهي تضرب الطفلة، ومديرة الحضانة، وأسرة الطفلة، وبعد إجراء التحقيقات تم إخلاء سبيل جميع الأطراف عقب الصلح بينهم.