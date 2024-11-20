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بعد انتهاء التحقيقات.. والد الطفلة المعتدى عليها داخل حضانة بالغربية: "حق بنتي رجع" - صور

10:29 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    والد الطفلة المعتدى عليها داخل حضانة
  • عرض 4 صورة
    والد الطفلة المعتدى عليها داخل حضانة
  • عرض 4 صورة
    والد الطفلة المعتدى عليها داخل حضانة
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الغربية- مروة شاهين:

أنهت أسرة الطفلة سلمي الدالي، ضحية الاعتداء عليها بالضرب من إحدى المعلمات بحضانة الرحاب بقرية تطاي التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، منذ قليل، التحقيقات داخل نيابة السنطة، وعلق والد الطفلة في تصريحات لـ"مصراوي" قائلًا "حق بنتي رجع".

وأضاف والد الطفلة أنه على ثقة في الجهات الحكومية التي وقفت بجانبه اليوم وأعادت حق ابنته بعد تعرضها للإهانة من قبل المعلمة داخل الحضانة، مؤكدًا أنه وجميع أفراد الأسرة انزعجوا من الفيديو المنتشر لابنتهم، وأنهم لم يكن لديهم علم بالواقعة من قبل.

ضرب طفلة غلق حضانة حضانة الرحاب السنطة
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