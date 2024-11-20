"عاوزين حق بنتنا".. أول رد من أسرة الطفلة المعتدى عليها داخل حضانة بالغربية - فيديو

الغربية- مروة شاهين:

قال محمود الدالي، عم الطفلة سلمي، ضحية الاعتداء عليها بالضرب من إحدى المعلمات بحضانة الرحاب بقرية تطاي التالبعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، إن الأسرة غير راضية عن ما تعرضت له الطفلة، ولم يتم الصلح حتي الآن ومازال والدها ووالدتها والطفلة داخل نيابة السنطة في تحقيقات.

وأضاف عم الطفلة خلال بث مباشر على صفحة مصراوي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يعمل لدى الحضانة إذ يقوم بتوصيل الأطفال بشكل يومي من منازلهم إلى الحضانة والعكس، ومن بينهم الطفلة سلمى ابنة شقيقه، قائلًا "سلمى بتروح الحضانة منذ سنة ونصف تقريبًا وأقوم بتوصيلها بشكل يومي، ويوم الواقعة حكت لي ما حدث بأن مدرسة جديدة قامت بضربها على رأسها، وأنا اعتقدت إنه ضرب عادي وصالحت الطفلة، إلا أن أمس تلقيت اتصالًا من مديرة الحضانة وقالت لي عوزة ازور أسرة الطفلة سلمى".

واستكمل عم الطفلة: "بالفعل أتت مديرية الحضانة وكان معها الفيديو، وأصيب والدها بحالة غضب عقب رؤيته للفيديو، وقالت أنا مش راضية عن اللي حصل واللي إنتم عاوزينه هعمله".

وأشار محمود الدالي إلى أنه تفاجأ بانتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعاء النيابة لوالدة الطفلة ووالدها وللطفلة، وما زالوا حتى الآن موجودين داخل النيابة للتحقيق، مطالبًا بحق الطفلة سلمى "عاوزين حق بنتنا ومش هنتنازل، والحضانة ملهاش ذنب المعلمة هي السبب".



