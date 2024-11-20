محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في اللاعب محمد شوقي - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قدم اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، واحب العزاء في لاعب الفريق الأول للكرة بنادي كفر الشيخ محمد شوقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمهندس محمود الشامي، رئيس نادي بلدية المحلة السابق، وعضو اتحاد الكرة السابق، وأعضاء مجلس النواب والرياضيين في محافظة كفر الشيخ.

تقدم العزاء المحاسب عبدالحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، وأحمد راغب، ورجاء راغب، ومجدي الزواوي، أعضاء مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني، ولاعبي الفريق الأول للكرة.

وكان مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، أعلن حالة الحداد 3 أيام حزنًا على اللاعب فيما تقدم أعضاء مجلس إدارة النادي، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، وجهازهم الفني بقيادة الكابتن عبدالفتاح عبدالرازق، المدير الفني للفريق جنازة اللاعب بمسقط رأسه قرية لابشيط التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

كانت مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب ما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.

جرى نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا المركزي في محافظة دمياط ليتلقى العلاج على أجهزة التنفس الصناعي بقسم العناية المركزة بالمستشفى، وأعلن أطباء مستشفى الزرقا المركزي وفاته في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء.